Власти решили не усложнять ввоз пальмового масла в Россию

«Ведомости»: Правительство отказалось усложнить ввоз пальмового масла в Россию

Правительство отказалось ужесточить условия импорта в Россию пальмового масла, указав, что действующее законодательство уже достаточным образом регулирует производство, перевозку, хранение и использование продукта. О такой реакции на октябрьское постановление Госдумы, которую подтвердили в пресс-службе Белого дома, пишут «Ведомости».

Депутаты просили кабмин представить позицию по ряду вопросов по поводу пальмового масла и оценить идею о повышении ставки ввозной таможенной пошлины на продукт и его фракции. Также они предлагали применить к нему меры нетарифного регулирования, ввести акцизы и усилить ответственность за введение потребителей в заблуждение.

Однако в ответе со ссылкой на отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN) от 2019 года указано отсутствие доказательных рисков от применения пальмового масла для здоровья детей. Ничего не говорится о его вреде по сравнению с другими растительными маслами и животными жирами и в тематическом обзоре Всемирной организации здравоохранения 2024 года.

При этом в России и без дополнительных мер запрещено использовать продукт во всех структурах, организующих питание детей. Не допускается также применение растительных жиров в молочной продукции и мороженом, а за отсутствие указаний на присутствие пальмового масла в продукции уже предусмотрены административные наказания.

Введение акцизов, подчеркивается в отзыве, можно рассмотреть только с учетом ситуации на рынке, то есть объемов импорта, схем его поставки, сфер использования и цен как на само масло, так и на продукты его использования.

Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский согласен с позицией правительства. Он заметил, что действующее законодательство достаточно строгое, а дальнейшее регулирование может перевести использование пальмового масла в серую зону, где контроля качества не будет вообще.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина рассказала, что потребление пальмового масла взлетело с 200 граммов на человека в СССР до более чем семи килограммов. По ее словам, именно с этим фактом связано массовое уничтожение поголовья скота в России.