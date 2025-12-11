Россиян предостерегли от использования кап с маркетплейсов

Ортодонт Барагунова: Домашние капы с маркетплейсов не решат проблему бруксизма

Домашние капы от бруксизма, которые россияне покупают на маркетплейсах, не решат проблему скрежета зубами ночью, заявила ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

По словам специалистки, такие накладки чаще всего изготовлены из мягкого медицинского силикона. Чтобы капа приняла нужную форму, ее достаточно опустить в горячую воду на 15-20 секунд, а затем прижать к зубам. Однако рассчитывать на эффективность таких изделий не стоит.

«Важно понимать, что мягкие домашние капы не лечат бруксизм. Они не корректируют причины ночного напряжения, не защищают сустав и практически не влияют на работу жевательных мышц. Да, такая капа может немного уменьшить стирание зубов за счет барьера, но не решит проблему. Ночной скрежет остается, нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав не снижается», — подчеркнула Барагунова.

