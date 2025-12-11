Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:33, 11 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предостерегли от использования кап с маркетплейсов

Ортодонт Барагунова: Домашние капы с маркетплейсов не решат проблему бруксизма
Наталья Обрядина

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Домашние капы от бруксизма, которые россияне покупают на маркетплейсах, не решат проблему скрежета зубами ночью, заявила ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

По словам специалистки, такие накладки чаще всего изготовлены из мягкого медицинского силикона. Чтобы капа приняла нужную форму, ее достаточно опустить в горячую воду на 15-20 секунд, а затем прижать к зубам. Однако рассчитывать на эффективность таких изделий не стоит.

«Важно понимать, что мягкие домашние капы не лечат бруксизм. Они не корректируют причины ночного напряжения, не защищают сустав и практически не влияют на работу жевательных мышц. Да, такая капа может немного уменьшить стирание зубов за счет барьера, но не решит проблему. Ночной скрежет остается, нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав не снижается», — подчеркнула Барагунова.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как быстро заснуть и хорошо выспаться? Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
Как быстро заснуть и хорошо выспаться?Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
15 сентября 2022

Ранее стоматолог Кристина Савостян предупредила о провоцирующей головную боль привычке. По ее словам, причиной мигрени может стать бруксизм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

    В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

    Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

    Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    В России дали срок истязавшему детей многодетному отцу-садисту

    Шакира осталась в восторге от зоофилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok