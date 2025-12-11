Реклама

Экономика
19:20, 11 декабря 2025Экономика

Россиян призвали поставить дома новый вид новогодних елок

Эксперт Хренова: Ель в горшке станет альтернативой натуральной и искусственной
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Okrasiuk / Shutterstock / Fotodom

Ель в горшке можно рассматривать как еще одну альтернативу натуральным и искусственным новогодним деревьям. Поставить такое украшение дома призвала россиян инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова в беседе с «Радио 1».

Этот вариант подойдет тем, кто хочет живую елку, но не готов к тому, что дерево придется срубить. «Можно потом ее высадить на своем участке, оставить на балконе в горшке до следующего года. Такие деревья высотой 60-70 сантиметров можно найти на рынке. Это гуманный и по-настоящему "зеленый" подход к празднованию», — пояснила Хренова.

Специалистка отметила, что искусственная ель будет тоже практичным и экономичным выбором, но для многих россиян праздник ассоциируется именно с запахом хвои. В этом случае ель в горшке будет хорошим компромиссом.

Ранее россиян предупредили, что за незаконную рубку новогодней елки грозит штраф. Размер взыскания может достигать 4000 рублей.

