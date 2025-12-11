Россиянам напомнили о наказании за парковку на заснеженном газоне

Специалист по ЖКХ Бондарь: Парковка на заснеженном газоне чревата штрафом

Парковка на заснеженном газоне чревата для водителей штрафом. Об этом россиянам напомнил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, парковаться на территориях с зелеными насаждениями нельзя на протяжении всего года. Инспекторы и камеры фиксации нарушений ориентируются на официальные реестры зеленых зон, где четко прописаны их границы. «То есть даже если травы не видно, по документам она там есть. Заезд на нее может считаться нарушением. В столице, например, за это наказывают по статье 8.25 Кодекса об административных правонарушениях Москвы», — поделился информацией он. В результате, добавил Бондарь, штраф для физлиц это нарушение составит пять тысяч рублей, а для юрлиц — до 300 тысяч рублей.

Эксперт также рассказал, что парковка на заснеженном газоне уплотняет снег и грунт, что приводит к повреждению корневой системы растений. Помимо этого, в почву весной попадают химические реагенты и масло, которые наносят ей вред. При этом поводом для штрафа может оказаться заезд даже одного колеса за бордюр, добавил Бондарь.

