Экономика
17:14, 11 декабря 2025Экономика

Россиянам напомнили срок оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

Депутат Якубовский: Квитанцию за ЖКУ за декабрь необходимо оплатить до 12 января
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, до какого срока необходимо оплатить декабрьскую квитанцию за ЖКУ, в разговоре с RT.

Парламентарий отметил, что порядок и сроки оплаты «коммуналки» устанавливаются Постановлением кабмина РФ №354. Документ определяет, что потребитель обязан оплачивать ЖКУ до 10-го числа месяца, который следует за расчетным периодом. «В январе 2026 года 10-е число приходится на субботу, поэтому действует правило переноса сроков на ближайший следующий рабочий день. Таким образом, декабрьские квитанции граждане могут оплатить до 12 января 2026 года включительно, без риска начисления пеней», — заключил Якубовский.

Ранее многодетным семьям напомнили о льготах на оплату ЖКУ. Так, данная категория граждан может получить скидку в размере от 30 процентов на оплату коммуналки. В Подмосковье ее размер может достигать 50 процентов.

