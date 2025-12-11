Реклама

18:51, 11 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали опасные для домашних животных атрибуты Нового года

Ветеринар Цыпленков: Новогодние украшения и фейерверки опасны для питомцев
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новогодние украшения и громкие звуки могут быть опасными для жизни и здоровья домашних животных. Опасные для питомцев атрибуты праздника назвал ветеринарный врач Евгений Цыпленков в беседе с «Радио 1».

Для кошек больше всего рисков представляет новогодняя елка. Питомцы рискуют пораниться о стеклянные игрушки, запутаться в дождике, а также проглотить мишуру и не выжить. В связи с этим Цыпленков посоветовал заменить бьющиеся украшения на пластиковые или бумажные.

А для собак наибольшая опасность связана с фейерверками. «Собаки очень пугаются громких звуков. Они могут даже прятаться, чтобы не слышать этого. В таких случаях особо чувствительным питомцам могут помочь специальные успокоительные средства, которые приглушают чувство страха», — пояснил специалист.

Ранее россиянам посоветовали размещать новогодние украшения в труднодоступных местах, чтобы не навредить домашним животным.

