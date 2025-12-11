Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:01, 11 декабря 2025Забота о себе

Россиянам назвали полезные для сердца продукты

Врач Калюжин: Для здоровья сердца полезно есть богатые калием и магнием продукты
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Tatjana Baibakova / Shutterstock / Fotodom

Здоровье сердца определяется в первую очередь повседневным рационом, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, физиолог Александр Калюжин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Врач уточнил, что очень полезны для сердца цитрусовые, яблоки, груши, ягоды, бананы, киви, а также листовые и крестоцветные овощи — шпинат, брокколи, белокочанная и брюссельская капуста, морковь, томаты. Он напомнил, что овощи и фрукты — источник калия, магния, антиоксидантов и пищевых волокон, снижающих риск атеросклероза за счет влияния на липидный профиль и хроническое воспаление сосудистой стенки.

«Цельнозерновые — овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб. Обеспечивают медленные углеводы и растворимую клетчатку, помогают контролировать массу тела, гликемию и уровень холестерина. Бобовые — прежде всего чечевица, фасоль, нут. Они богаты растительным белком и клетчаткой, позволяют реже использовать красное и переработанное мясо, уменьшая поступление насыщенных жиров и соли», — рассказал Калюжин.

Вместе с тем он отметил, что для здоровья сердечно-сосудистой системы с позиции профилактической медицины принципиально не только включать в рацион эти продукты, но и ограничивать вредные (соль, сахар, трансжиры и переработанное мясо), что поможет сформировать устойчивый, физиологически обоснованный тип питания, заключил эксперт.

Ранее физиолог Александр Калюжин предупредил об опасности безалкогольного пива. По его словам, в нем содержится большое количество сахара, который приведет к ожирению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В России назвали слово года

    Две женщины попали в больницу из-за взрыва освежителя воздуха

    На Украине рассказали о жестком ультиматуме Трампа Зеленскому

    Власти ответили на предложение увеличить оклад срочникам в три раза

    Россиянам назвали полезные для сердца продукты

    Порномодель заработала состояние на видео для взрослых и стала противницей порнографии

    Ошибка в супермаркете обернулась для любителя картошки неожиданными последствиями

    Евродепутат назвал причину «маргинализации» ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok