20:07, 11 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин взялся отрезать язык приятелю за сплетни о сестре

Дагестанец попытался отрезать язык приятелю за гнусные сплетни о сестре
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Республике Дагестан задержали 49-летнего жителя Кумторкалы Махмуда, напавшего с ножом на приятеля и ударившего полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным следствия, Махмуд узнал, что приятель, который ранее безуспешно сватался к его сестре, распускает теперь о ней гнусные слухи. Решив проучить наглеца, он организовал обидчику девушки встречу с твердым намерением отрезать ему язык. Однако, в силу отсутствия должных навыков и из-за активного сопротивления сплетника, Махмуд только порезал приятелю щеку и ранил в плечо.

На место ЧП прибежал вызванный местными участковый, который тоже получил удар от разбушевавшегося мстителя. После задержания Махмуд извинился перед полицейским и объяснил свое поведение, тем что очень разозлился.

Ранее сообщалось, что в Челябинске россиянина осудили за оскорбление учительницы и угрозу отрезать ей язык

