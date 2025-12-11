Россиянину на 50 секунд остановили сердце для операции на мозге

В Московской области пациенту с аневризмой мозга на 50 секунд остановили сердце

В Московской области пациенту с аневризмой мозга на 50 секунд остановили сердце для проведения операции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

66-летний россиянин поступил в больницу с кровоизлиянием в головной мозг на фоне разрыва расширенных и поврежденных сосудов. Ему потребовалась экстренная операция.

Ситуация серьезно осложнялась тем, что аневризма находилась глубоко, сдавливая жизненно важные структуры мозга, и во время операции могла разорваться, лишив пациента жизни.

Хирурги начали открытую операцию на мозге. Для этого им пришлось временно остановить сердце мужчины. Ему установили специальный катетер-стимулятор. «Это давало нам окно в 50 секунд для ювелирной работы в условиях минимального кровотечения», — пояснил руководитель нейрохирургического отделения научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Реваз Джинджихадзе.

За время искусственной остановки сердца хирурги наложили специальные зажимы на аневризму и исключили ее из кровотока. Далее операция продлилась около 5 часов. Сейчас пациент готовится к выписке.

