Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 11 декабря 2025Россия

Россиянину на 50 секунд остановили сердце для операции на мозге

В Московской области пациенту с аневризмой мозга на 50 секунд остановили сердце
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Московской области пациенту с аневризмой мозга на 50 секунд остановили сердце для проведения операции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

66-летний россиянин поступил в больницу с кровоизлиянием в головной мозг на фоне разрыва расширенных и поврежденных сосудов. Ему потребовалась экстренная операция.

Ситуация серьезно осложнялась тем, что аневризма находилась глубоко, сдавливая жизненно важные структуры мозга, и во время операции могла разорваться, лишив пациента жизни.

Хирурги начали открытую операцию на мозге. Для этого им пришлось временно остановить сердце мужчины. Ему установили специальный катетер-стимулятор. «Это давало нам окно в 50 секунд для ювелирной работы в условиях минимального кровотечения», — пояснил руководитель нейрохирургического отделения научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Реваз Джинджихадзе.

За время искусственной остановки сердца хирурги наложили специальные зажимы на аневризму и исключили ее из кровотока. Далее операция продлилась около 5 часов. Сейчас пациент готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что жителю Москвы удалили гигантскую опухоль размером с кулак в головном мозге. Сразу после операции пациент почувствовал облегчение, самостоятельно он передвигался уже на следующий день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыты детали об эпицентре взрыва в жилом доме в Волгоградской области

    Раскрыто решение о переводе Битцевского маньяка

    В МИД прокомментировали требования Зеленского по выборам

    Россиянам напомнили срок оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

    IBU отреагировал на иск Союза биатлонистов России в CAS

    Банкиры европейской страны не захотели отдавать Украине активы России

    В России фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле

    В Хургаде предложили исключить украинские телеканалы из отелей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok