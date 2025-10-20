Россиянину удалили гигантскую опухоль в головном мозге

Жителю Москвы удалили опухоль размером с кулак в головном мозге

Жителю Москвы удалили гигантскую опухоль размером с кулак в головном мозге. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянин обратился к медикам с жалобами на постоянную головную боль. О том, что в его голове выросла менингиома, мужчина узнал после обследования. Из-за размеров опухоли и ее обильного кровоснабжения операцию пришлось проводить в два этапа.

Сначала была проведена эмболизация сосудов головного мозга, чтобы не допустить кровотечения. Затем москвичу радикально удалили опухоль во время открытой нейрохирургической операции, разъяснил сотрудник нейрохирургии НИИ Склифосовского.

Сразу после процедуры мужчина почувствовал облегчение, самостоятельно он передвигался уже на следующий день.

До этого жительнице Подмосковья удалили 20-килограммовую опухоль диаметром более полуметра.