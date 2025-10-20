Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 20 октября 2025Россия

Россиянину удалили гигантскую опухоль в головном мозге

Жителю Москвы удалили опухоль размером с кулак в головном мозге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: stefamerpik / Designed by Freepik

Жителю Москвы удалили гигантскую опухоль размером с кулак в головном мозге. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянин обратился к медикам с жалобами на постоянную головную боль. О том, что в его голове выросла менингиома, мужчина узнал после обследования. Из-за размеров опухоли и ее обильного кровоснабжения операцию пришлось проводить в два этапа.

Сначала была проведена эмболизация сосудов головного мозга, чтобы не допустить кровотечения. Затем москвичу радикально удалили опухоль во время открытой нейрохирургической операции, разъяснил сотрудник нейрохирургии НИИ Склифосовского.

Сразу после процедуры мужчина почувствовал облегчение, самостоятельно он передвигался уже на следующий день.

До этого жительнице Подмосковья удалили 20-килограммовую опухоль диаметром более полуметра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Зеленского уличили в отказе бороться за границы 1991 года

    В российском детском саду ребенку разбили голову за рык

    В Киеве прогремел взрыв

    Мужчина поймал вредную рыбу и побил рекорд

    В России частично реабилитировали солдата гитлеровской армии

    Россиянин изрезал лица спящих на лавочке мужчин

    Российский губернатор прокомментировал драку подростка с учителем в школе

    Россияне назвали главные недостатки китайских машин

    В ВСУ подтвердили прорыв российских войск в центр Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости