Силовые структуры
19:25, 11 декабря 2025Силовые структуры

Россиянка расправилась с четырехмесячным сыном за громкий плач

В Калужской области женщине дали 15 лет за расправу над четырехмесячным сыном
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Калужской области приговорили 24-летнюю россиянку, учинившую расправу над четырехмесячным сыном. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, все произошло еще в апреле в одной из квартир города Малоярославец. Обвиняемая поссорилась со своим сожителем, во время конфликта ребенок начал плакать, что разозлило женщину. Она схватила младенца и несколько раз бросила его на пол, причинив ему тяжелые травмы. Несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, малыш не выжил. Приговор — 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Москве забившую молотком шестилетнего сына россиянку отправили в СИЗО.

