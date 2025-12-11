Реклама

Бывший СССР
07:22, 11 декабря 2025Бывший СССР

Российские бойцы перехватили переговоры ВСУ с угрозами

ВС России перехватили переговоры ВСУ с угрозами солдата в адрес командира
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенные под Купянск, угрожают расправой командиру за отсутствие поддержки, провизии и медицинских препаратов. Соответствующие радиоперехваты есть в распоряжении ТАСС.

На записи можно услышать диалог командира батальона с позывным Макет и командира группы с позывным Каштан.

«Сколько вы еще нас тут будете держать? Еды уже все, нету, раненых целая куча лежит, перевязывать нечем... Где посылка? Что мне твое "подержись"? Вы там за кого нас держите? Пацаны, ну вы что? Вернемся, разберемся с вами», — следует из записи.

Вероятно, речь идет об обеспечении военнослужащих ВСУ едой и медикаментами под Купянском. Туда бойцов забросили для разного рода диверсий, в том числе информационных. При этом, исходя из перехватов, операция оказалась провальной.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины отдало приказ расстрелять отступающих из Купянска.

Накануне подразделения Вооруженных сил Российской Федерации отбили контратаки украинских сил в Купянске. Отмечалось, что Вооруженные силы Украины пытались деблокировать Купянск, а основные бои идут в районе Купянска-Узлового.

