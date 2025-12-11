Реклама

16:49, 11 декабря 2025Мир

Рютте ответил на вопрос о выходе США из НАТО

Рютте: Безопасность США нельзя обеспечить без защищенной Европы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Безопасность США невозможно обеспечить без защищенной Европы и НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, трансляцию его выступления вела газета The Sun на своем YouTube-канале.

«Этот альянс будет существовать вечно, и это также в интересах США, потому что вы не можете защитить США без Арктики, которая защищена [альянсом], и для Арктики вам нужно НАТО, также вы не можете защитить США без безопасной Атлантики (...). Вы не сможете обеспечить безопасность США без защищенной Европы, и американцы это знают», — заявил Рютте.

По словам Рютте, все высокопоставленные политики от Белого дома до Госдепартамента США и Пентагона «согласны с этим».

Ранее член Палаты представителей Томас Масси представил законопроект, призывающий США выйти из НАТО. Кроме того, в документе указано, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, так как Запад не выполнил обещание СССР не расширять альянс на Восток.

    Обсудить
