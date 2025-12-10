«Это правда, но это не было зафиксировано». США согласились с требованием России, которое отрицали много лет. Что о нем известно?

Конгрессмен Масси: США нарушили обещание Горбачеву не расширять НАТО

В новом законопроекте Палаты представителей, где США призывают выйти из НАТО, указано, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, так как Запад не выполнил обещание СССР не расширять альянс на Восток. С документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

В частности, автор инициативы, конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси напомнил, что Североатлантический альянс был создан в 1949 году с целью сдерживания Москвы. Однако по окончании холодной войны альянс следовало расформировать, чтобы нормализовать отношения с СССР.

Госсекретарь США Джеймс Бейкер заверил лидера СССР Михаила Горбачева, что НАТО не будет расширяться на Восток. Распад как Варшавского договора, так и Советского Союза (...) сделал миссию коллективной обороны неактуальной Законопроект Палаты представителей о выходе США из НАТО

При этом он обратил внимание, что Запад не выполнил свое обещание: «Несмотря на снижение своей значимости и предыдущие заверения об обратном, НАТО начала масштабное расширение на Восток в 1999 году, которое к 2025 году достигло кульминации в виде сухопутной границы с Российской Федерацией, опоясывающей Балтийское море».

Масси также обратил внимание, что Россия последовательно называла в своих военных доктринах НАТО угрозой, однако США игнорировали эти предупреждения.

«В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году президент России Владимир Путин назвал расширение НАТО "серьезной провокацией" и сослался на ранее данные Соединенными Штатами заверения», — напомнил политик.

Конфликт на Украине 2022 года демонстрирует готовность Российской Федерации к применению военных действий в ответ на предполагаемые угрозы безопасности. Но члены НАТО все равно отказались исключить дальнейшее расширение Законопроект Палаты представителей о выходе США из НАТО

Томас Масси Фото: Nathan Howard / Reuters

Что известно об обещании Горбачеву не расширять НАТО на Восток?

Вопрос о гарантиях Советскому Союзу об отказе от расширения НАТО после холодной войны — один из самых дискуссионных споров новейшей истории.

В 1999 году в своей книге «Как это было» бывший советский лидер Михаил Горбачев написал, что страны Запада пообещали не расширять НАТО на Восток. Во время переговоров о воссоединении Западной и Восточной Германии встал вопрос — будет ли инфраструктура альянса расширена на земли бывшей ГДР?

По словам Горбачева, госсекретарь США Джеймс Бейкер заверил, что североатлантический блок «ни на дюйм» не сдвинется на Восток

Тем не менее, Североатлантический альянс пережил несколько волн расширений, вплотную подойдя к российским границам:

В 1999 году — Венгрия, Польша и Чехия;

— Венгрия, Польша и Чехия; В 2004 году — Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения;

— Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения; В 2009 году — Албания и Хорватия;

— Албания и Хорватия; В 2017 году — Черногория;

— Черногория; В 2020 году — Македония;

— Македония; В 2023 году — Финляндия;

— Финляндия; В 2024 году — Швеция.

США долгое время игнорировали вопросы об обещании отказаться от экспансии альянса. Также ряд западных историков утверждает, что таких гарантий Вашингтон Москве не предоставлял.

«Масла в огонь» подливал и сам Горбачев — он позже заявил, что обещание не расширять НАТО является «мифом», так как эта тема никогда прямо не обсуждалась. Но в то же время он подчеркнул, что Запад «нарушил дух переговоров» об окончании холодной войны и критиковал его за «высокомерие».

Фото: Michael Samojeden / Reuters

Вопрос многократно комментировал и президент России Владимир Путин.

27 июня этого года российский лидер напомнил, что западные страны обещали не расширять НАТО «ни на дюйм», однако все равно продолжили принимать новых участников.

Началось все с чего? С того, что нас надули, обманули, грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто по поводу нерасширения НАТО на Восток Владимир Путин президент России

Глава государства обратил внимание на то, что западные страны поощряли сепаратизм и терроризм по принципу «все хорошо, если это против России». Он подчеркнул, что агрессию проявляет Запад, а не Россия.

Что об обещании не расширять НАТО говорят в США?

США долгое время отрицали обещание Горбачеву отказаться от расширения НАТО.

7 декабря 2021 году официальный представитель Госдепа США Нед Прайс публично заявил, что не считает расширение НАТО нарушением обещания Горбачеву, поскольку Вашингтон проводит «политику открытых дверей».

Представитель ведомства подчеркнул, что у объединения «должна быть возможность расшириться», сославшись на договоренности саммита альянса в Бухаресте 2008 года, когда было закреплено стремление Украины и Грузии в альянс.

Прайс также называл «смехотворными» утверждения, что членство Киева в альянсе представляет риски для Москвы

С момента начала конфликта на Украине администрация бывшего президента США Джо Байдена прямо декларировала задачу расширения НАТО и принятия Украины.

«Я думаю, вы знаете, что в [2008 году] в Бухаресте было сделано заявление, в котором очень четко говорилось, что НАТО должно присутствовать в будущем Украины. В этом ничего не изменилось», — отмечал в 2023 году бывший директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

При этом 12 июня 2023 года бывший госсекретарь США Генри Киссинджер признал, что Соединенные Штаты обещали не расширять НАТО на Восток.

Я знаю, что это правда, но это никогда не было зафиксировано в письменном виде. Так что мы правы, что утверждаем, что формального обязательства не было Генри Киссинджер бывший госсекретарь США

Также продвижение НАТО к российским границам критиковали многие известные эксперты.

В 1997 году известный американский дипломат Джордж Фрост Кеннан — архитектор холодной войны и концепции сдерживания СССР — назвал расширение альянса «самой роковой ошибкой американской политики» после 1991 года.

Идею вступления Киева в блок многократно критиковал и влиятельный современный теоретик международных отношений Джон Миршаймер.

Если бы я был во главе России, я сделал бы то же самое (...) Большинство людей на Западе не считают расширение НАТО на Украину экзистенциальной угрозой Джон Миршаймер профессор политологии Чикагского университета

Впервые идею об отказе расширения НАТО закрепила администрация президента США Дональда Трампа. 5 декабря в новейшей стратегии национальной безопасности экспансия альянса критикуется.

США необходимо восстановить условия стабильности в Европе и стратегического диалога с Россией (...) Также необходимо добиться прекращения восприятия НАТО как постоянно расширяющегося альянса Стратегия национальной безопасности США

Кроме того, новая доктрина жестко критикует внутреннюю политику стран Европы, называя ее элиты оппонентами администрации Трампа.

Особое внимание уделяется расхождениям по вопросу миграции. Белый дом выражает сомнение, что из-за притока мигрантов европейские державы сохранят свой исторический и культурный облик, включая военную ориентацию на Вашингтон.