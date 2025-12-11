Реклама

23:07, 11 декабря 2025Культура

Саша Петров споет в образе персонажа из «Буратино»

Актер Саша Петров споет в образе кота Базилио на Новый год вместе с детьми
Андрей Шеньшаков

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Актер Александр Петров в образе кота Базилио из «Буратино» споет песню в новогоднем шоу Первого канала. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на вещателя.

Во время съемок Новогодней ночи на Первом Петров спел знаменитую песню из советского фильма «Буратино» на слова Юрия Энтина и музыку Алексея Рыбникова. Вместе с ним композицию исполнила актриса Виктория Исакова, сыгравшая лису Алису, а также звезды вокального шоу «Голос. Дети» — Мария Никулина, Жасмина Тузелова, Виктория Захарова, Арина Кияшко, Милана Крохина, Матвей Диденко, Анита Петросян и Матвей Яицкий.

Сообщается, что всего в кадре окажется 250 детей, среди которых будет и дочка Виктории Исаковой Варвара.

Ранее стало известно, что актер Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне сериала «Фишер», получившем название «После Фишера. Инквизитор».

