Сбросившего тело из окна в Москве нашли спустя четверть века

Суд дал 18 лет москвичу Зыбину, убившему женщину и сбросившему ее тело из окна

Перовский районный суд Москвы приговорил к 18 годам колонии строгого режима Кирилла Зыбина, который расправился с женщиной более четверти века назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, преступление произошло в 2000 году. Зыбин вместе со знакомым забил женщину до смерти молотком, а затем сбросил ее тело из окна квартиры. Ему удавалось скрываться от правосудия 25 лет.

Суд признал мужчину виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ. Во время расследования дела он находился под стражей.

Ранее в Иркутской области осудили бывшего следователя Алексея Торопа, оказавшегося сексуальным маньяком. Ему удавалось оставаться безнаказанным 13 лет.