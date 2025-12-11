Сексолог поставила точку в споре о сквирте

Сексолог Ольга Василенко заявила, что жидкость, которая выделяется во время сквирта, можно считать мочой. Точку в споре на эту тему она поставила в интервью для YouTube-канала «Доктора».

По словам Василенко, железы Скина являются очень маленькими, поэтому они не могут производить такое количество жидкости, которое выделяется у женщин во время сквирта. «В любом случае это идет смешивание лубриканта, выделений из тех самых желез Скина и мочи», — объяснила она.

Как добавила специалистка, в сквирте участвует моча, которая должна была выделиться позднее, но ее заставили выйти наружу раньше времени. Сексолога всегда удивляли люди, которые, узнав об этом, говорили, что больше не будут заниматься данной сексуальной практикой. «Анальным сексом же вы занимаетесь, вас это как-то не останавливает», — поиронизировала над ними Василенко.

Ранее сексолог Софи Роос объяснила снижение сексуального влечения зимой. По ее мнению, падение либидо происходит из-за снижения уровня витамина D в крови.

