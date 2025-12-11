Шакира осталась в восторге от зоофилии

Певица Шакира опубликовала кадр из «Зверополиса» с подписью «зоофилия»

Колумбийская певица Шакира подписала словом «зоофилия» кадр из сиквела мультфильма «Зверополис» (Zootopia). Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подписчики обратили внимание на снимок исполнительницы, сделанный в кинотеатре. На экране виден кадр из мультфильма «Зверополис 2», который Шакира подписала одним словом Zoofilia, добавив к нему восторженный эмодзи.

Поклонники певицы отреагировали на публикацию в соцсетях, указав на ее ошибку. «Шакира, не надо... Название пишется иначе», «Это самый смешной комментарий после просмотра мультфильма», «Шакира оценила новинку», — написали пользователи.

Известно, что Шакира озвучила одного из персонажей «Зверополиса» — певицу Газель. В саундтрек первой части мультфильма вошел ее сингл Try Everything, ставший хитом по всему миру. Главной темой сиквела также стал трек Шакиры под названием Zoo.

Ранее сообщалось, что Шакира оказалась одной из самых популярных зарубежных инфлюенсеров среди россиян в 2025 году. Среди самых популярных отечественных инфлюенсеров оказались рэпер Macan с его альбомом BRATLAND, а также исполнители Филипп Киркоров и Егор Крид.