Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:01, 11 декабря 2025Культура

Шакира осталась в восторге от зоофилии

Певица Шакира опубликовала кадр из «Зверополиса» с подписью «зоофилия»
Ольга Коровина

Фото: @shakira

Колумбийская певица Шакира подписала словом «зоофилия» кадр из сиквела мультфильма «Зверополис» (Zootopia). Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подписчики обратили внимание на снимок исполнительницы, сделанный в кинотеатре. На экране виден кадр из мультфильма «Зверополис 2», который Шакира подписала одним словом Zoofilia, добавив к нему восторженный эмодзи.

Поклонники певицы отреагировали на публикацию в соцсетях, указав на ее ошибку. «Шакира, не надо... Название пишется иначе», «Это самый смешной комментарий после просмотра мультфильма», «Шакира оценила новинку», — написали пользователи.

Известно, что Шакира озвучила одного из персонажей «Зверополиса» — певицу Газель. В саундтрек первой части мультфильма вошел ее сингл Try Everything, ставший хитом по всему миру. Главной темой сиквела также стал трек Шакиры под названием Zoo.

Ранее сообщалось, что Шакира оказалась одной из самых популярных зарубежных инфлюенсеров среди россиян в 2025 году. Среди самых популярных отечественных инфлюенсеров оказались рэпер Macan с его альбомом BRATLAND, а также исполнители Филипп Киркоров и Егор Крид.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    В России дали срок истязавшему детей многодетному отцу-садисту

    Шакира осталась в восторге от зоофилии

    Москвичам пообещали зимний «налет» и «все причуды погоды»

    Европа представила Трампу предложение о территориальных уступках Украины

    Романтика помогла судебному приставу вычислить злобную россиянку-алиментщицу

    Названа неуместная на борту самолета одежда и обувь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok