Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

Пользователи «ВКонтакте» больше всего в 2025 году обсуждали рэпера Macan

Персоны и темы, которые пользовали «ВКонтакте» больше всего обсуждали в 2025 году, назвали в совместном исследовании соцсети и Brand Analytics. При составлении рейтинга учитывались упоминания персон и событий с 1 января по 15 ноября, рассказали «Ленте.ру» в компании.

Для исследования было обработано 31,5 миллиарда публичных постов, комментариев, фотографий, аудио- и видеозаписей

Так, среди самых популярных отечественных инфлюенсеров оказались рэпер Macan с его альбомом BRATLAND, а также исполнители Филипп Киркоров и Егор Крид. Среди зарубежных таковыми стали певица Шакира, рэпер Drake и исполнительница Билли Айлиш, ставшая первой артисткой в истории, у которой сразу шесть песен превысили отметку в два миллиарда прослушиваний на стриминговом сервисе.

В список самых обсуждаемых пар попали блогерша Оксана Самойлова и рэпер Джиган, ставшие лидерами категории, а также актриса Анна Пересильд с певцом Ваней Дмитриенко и блогеры Михаил Литвин и Адель Вейгель, сыгравшие в этом году свадьбу. Среди зарубежных пар это также сыгравшие свадьбу Селена Гомес и Бенни Бланко, Хейли и Джастин Биберы, а также Канье Уэст и Бьянка Цензори.

Среди самых обсуждаемых актеров первую строчку занял Юра Борисов, чью историю с «Оскаром» обсуждали во всем мире. Также в списке оказались Сергей Безруков и Александр Петров. Среди иностранных артистов больше всего обсуждали Леди Гагу, Тома Круза и Брэда Питта.

Что касается кино, то наиболее интересующими пользователей картинами оказались «Пророк. История Александра Пушкина», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Алиса в Стране чудес», «Супермен» Джеймса Ганна, а также «Дракула» с Калебом Лэндри Джонсом в главной роли и «Белоснежка». Сериалы — «Лихие», «Преступление и наказание» с Иваном Янковским, «Ландыши» и зарубежные «Игра в кальмара», «Ведьмак», где Геральта теперь играет Лиам Хемсворт, и сериал «Сердцебиение».

Спортсмены тоже в течение года вызвали интерес у пользователей «ВКонтакте».Так, самым популярным по этому показателю назван хоккеист Александр Овечкин, который боролся за звание лучшего снайпера в истории НХЛ и получил его. Также в списке оказались футболист Артем Дзюба и теннисист Дмитрий Медведев. Среди иностранных — футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также автогонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен.

Помимо этого, юзеры интересовались играми Battlefield 6, MiSide и Clair Obscur: Expedition 33, а также аниме «Поднятие уровня в одиночку», «Дьявол может плакать», «Монолог фармацевта».

Уточняется, что при анализе информации тональность обсуждений не учитывалась.

Ранее стало известно, что пользователи «VK Знакомств» в 2025 году уже замэтчились 194 миллиона раз.