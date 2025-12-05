Одно действие среди россиян повторилось почти 200 миллионов раз

Пользователи «VK Знакомств» в 2025 году замэтчились 194 миллиона раз

Пользователи «VK Знакомств» в 2025 году уже замэтчились 194 миллиона раз, сообщила соцсеть «ВКонтакте».

Число мэтчей выросло на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Кроме того, пользователи стали на треть чаще отправлять друг другу сообщения — их число составило 1,7 миллиарда. Средняя месячная аудитория дейтинг-приложения достигла 4,4 миллиона человек.

Там напомнили, что в сервисе доступно 27 тематических подборок анкет, где пользователи могут искать партнера по увлечениям и хобби, — например, среди любителей смотреть кино, путешествовать или играть в видеоигры. В 2025 году пользователи чаще всего лайкали анкеты из подборок «болельщики и спортсмены», «любители вкусно поесть» и «меломаны».

По данным аналитиков «VK Знакомств», в 2026 году пользователи будут чаще выкладывать неотретушированные фотографии в анкетах — тренд на естественность продолжит усиливаться. Дейтинг-сервисы уделят больше внимания безопасности пользователей: от проверки фото и верификации личности до защиты от мошенников.

Ранее «VK Знакомства» изучили, насколько россияне доверяют своим партнерам в отношениях. 45 процентов опрошенных признались, что хотя бы раз заглядывали в телефон возлюбленного или возлюбленной и читали переписки, чтобы убедиться в верности. В итоге 35 процентов находили флирт на стороне, 20 процентов — договоренности о свиданиях, 18 процентов — переписку с бывшими, а 14 процентов — обсуждения себя за спиной.