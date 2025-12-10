Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:27, 10 декабря 2025Мир

США создадут собственный флот для депортаций

WP: В США запустят собственный флот из самолетов Boeing 737 для депортаций
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Министерство внутренней безопасности США подписало контракт на сумму около 140 миллионов долларов, чтобы закупить шесть самолетов Boeing 737 для депортаций. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что данная мера позволит агентству ввести в эксплуатацию собственный флот после получения значительного увеличения финансирования от Конгресса. Для депортационных рейсов долгое время использовались чартерные самолеты, однако знакомые с условиями контракта чиновники уверяют, что у Службы иммиграционного и таможенного контроля США теперь есть более масштабные планы.

В 2025 году американский Конгресс разрешил выделить 170 миллиардов долларов на реализацию программы президента Дональда Трампа по охране границы и иммиграции в течение четырех лет. Это планируется сделать в рамках масштабного налогового законопроекта республиканцев.

По словам госслужащих, деньги на воздушные суда поступают именно из этого фонда.

Ранее администрация американского лидера Дональда Трампа утвердила новый порядок, согласно которому в США ужесточаются правила для мигрантов. Мера касается вопросов трудоустройства и соответствующих документов для просителей убежища и участников ряда гуманитарных программ. По словам главы Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозефа Эдлоу, иностранцы должны принимать во внимание тот факт, что «работа в США — это привилегия, а не право».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина призналась в атаке еще на один танкер в Черном море

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Из поврежденного при атаке ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек

    На Украине назвали условие проведения выборов

    Новый чемпион «Формулы-1» рассказал о праздновании титула водкой

    США создадут собственный флот для депортаций

    Трамп пожаловался на мигрантов из «адских дыр»

    Зеленский подписал закон о бюджете Украины с рекордным дефицитом

    Зеленский предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения

    Шарлиз Терон снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok