Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:37, 11 декабря 2025Интернет и СМИ

Стало известно о проблемах комика-иноагента Слепакова

Shot: Слепаков не может собрать залы за границей и торгуется за корпоративы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Выступления комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) подешевели на 1,5 миллиона на фоне падения спроса. Уехавший из России юморист не может собрать залы за границей и «торгуется за каждый корпоратив». О проблемах комика сообщает Shot в Telegram-канале.

Юморист активно берется за немногочисленные заказы на корпоративы. Он снизил ценник за выступления с 5,6 миллиона рублей до 4,5 миллиона, а также может сделать скидку в 500 тысяч, утверждает Shot.

«На концерт в Хайфе, который состоится уже на следующей неделе, куплено меньше половины билетов, хотя зал всего на 500 мест. Не помогают даже печальные песни с приглашениями на концерты в соцсетях. В комментах подписчики шутят, что "фраер совсем сдал"», — отмечается в публикации.

Весной у комика запланированы гастроли по Северной Америке, однако билеты там особо не покупают — выкуплены лишь самые дешевые места.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев поиронизировал над Семеном Слепаковым, который пожаловался на трудности жизни в Израиле. Слепаков раскрыл, что в Израиле некачественно оказывают услуги, из-за чего он чувствует себя счастливым, когда ему удается сделать даже какое-то незначительное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Россию назвали одним из мировых лидеров в выпуске устаревших чипов

    В московских аэропортах отменены и задержаны более сотни рейсов

    Германия и Норвегия создадут сеть разведывательных спутников

    Сбивший полицейского на машине блогер-миллионник сядет в тюрьму

    Приход дождя в Москву объяснили

    Американский БПЛА заметили недалеко от границы с Россией

    ВС России ликвидировали под Красноармейском боевиков РДК

    Женщина потребовала развода через три дня после свадьбы из-за импотенции мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok