Стало известно о проблемах комика-иноагента Слепакова

Shot: Слепаков не может собрать залы за границей и торгуется за корпоративы

Выступления комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) подешевели на 1,5 миллиона на фоне падения спроса. Уехавший из России юморист не может собрать залы за границей и «торгуется за каждый корпоратив». О проблемах комика сообщает Shot в Telegram-канале.

Юморист активно берется за немногочисленные заказы на корпоративы. Он снизил ценник за выступления с 5,6 миллиона рублей до 4,5 миллиона, а также может сделать скидку в 500 тысяч, утверждает Shot.

«На концерт в Хайфе, который состоится уже на следующей неделе, куплено меньше половины билетов, хотя зал всего на 500 мест. Не помогают даже печальные песни с приглашениями на концерты в соцсетях. В комментах подписчики шутят, что "фраер совсем сдал"», — отмечается в публикации.

Весной у комика запланированы гастроли по Северной Америке, однако билеты там особо не покупают — выкуплены лишь самые дешевые места.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев поиронизировал над Семеном Слепаковым, который пожаловался на трудности жизни в Израиле. Слепаков раскрыл, что в Израиле некачественно оказывают услуги, из-за чего он чувствует себя счастливым, когда ему удается сделать даже какое-то незначительное дело.

