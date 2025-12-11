Стало известно о связи США с масштабом ударов Украины по России

Кнутов: Полученные от США Киевом разведданные влияют на атаки по России

Условия, от которых зависят число и масштаб украинских атак по России, назвал в беседе со «Взглядом» военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что масштаб ударов Киева по объектам в РФ постоянно меняется, и для этого есть несколько причин.

«Во-первых, это объем накопленных противником дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа», — объяснил специалист.

Кроме того, важную роль играет и то, сколько Вооруженные силы Украины (ВСУ) успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. Погодные условия также могут влиять на силу и частоту ударов, но одним из важнейших значений в данном случае Кнутов назвал получение украинскими солдатами разведданных от США. «ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», — подчеркнул специалист.

В ином случае Киев может использовать лишь несколько десятков летательных аппаратов по уже известным ему объектам, чтобы создать видимость постоянного давления на российские силы.

Ранее Минобороны России сообщило, что над регионами страны в ночь на четверг, 11 декабря, сбили 287 беспилотников ВСУ. В том числе массированной атаке подвергся Московский регион.