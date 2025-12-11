Стилисты назвали визуально старящие аксессуары

Стилист Лаудорф и Дотерс: Крупные длинные серьги привлекают внимание к морщинам

Стилисты Карин Лаудорф, Джастин Дотерс и Рошель Уайт назвали визуально старящие аксессуары. Соответствующие комментарии приводит издание Daily Mail.

По мнению экспертов, крупные длинные серьги привлекают внимание к морщинам на подбородке и шее. Кроме того, они могут сильно оттянуть мочки ушей и сделать лицо более тяжелым.

Также специалисты посоветовали читательницам зрелого возраста не носить несколько колец одновременно и массивные золотые ожерелья. Они считают, что обилие ювелирных изделий на пальцах визуально старят руки, а ожерелья, в частности, в виде массивных цепей делают женский образ старомодным.

Помимо прочего, прибавить лишние годы могут броши экстравагантного дизайна, широкие чокеры, а также длинные бусы с жемчугом. В заключение собеседники портала указали на идеально подобранные комплекты ювелирных украшений, широкие массивные браслеты и изделия с поддельными бриллиантами. «Некачественные искусственные камни часто не имеют блеска и качества. Они могут выглядеть дешево, лишая женский образ изысканности», — объяснила Лаудорф.

