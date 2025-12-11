Стремление ЕС заморозить активы России на долгий срок объяснили

Гращенков: Решение вернуть России замороженные активы было бы болезненным для ЕС

Если гипотетическое решение о возврате России ее замороженных активов когда-то примут (по решению суда или в рамках мирного урегулирования), средства будут изыскиваться из общего бюджета Евросоюза (ЕС) или через специальные взносы государств-членов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Политически для ЕС это крайне болезненный сценарий, поэтому Запад будет стараться избегать возникновения юридических ситуаций, обязывающих его к такому возврату, пояснил собеседник. И это, по его словам, подтверждают действия Еврокомиссии (ЕК), стремящейся сделать «заморозку» активов постоянной. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже выступила с предложением запретить любой перевод иммобилизованных активов обратно в Россию.

Напомним, в начале декабря FT сообщил о нахождении Еврокомиссией юридической лазейки, которая позволит оставить резервы России «замороженными» на неопределенный срок. Для этого не будет требоваться даже единогласного мнения всех стран — участниц ЕС, узнали западные журналисты.

Значительная часть заблокированных активов РФ (порядка €180 млрд) сейчас хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер уже продемонстрировал жесткую позицию в отношении этих средств. Согласие на использование резервов он готов дать лишь в случае соблюдения трех условий: распределения рисков, наличия ликвидности и единогласного мнения всех государств союза.