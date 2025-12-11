Реклама

Силовые структуры
13:25, 11 декабря 2025Силовые структуры

Суд изучил видео сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной

Суд изучил видео сделки купли-продажи квартиры певицы Долиной
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Суд при рассмотрении исков народной артистки России Ларисы Долиной и предпринимательницы Полины Лурье изучил видеозапись заключения договора купли-продажи квартиры певицы. Об этом пишет РИА Новости.

В документах, имеющихся в распоряжении редакции, говорится, что «Заключение договора купли-продажи происходило… в офисе… по адресу… Судом первой инстанции с участием представителей сторон осмотрена видеозапись… предоставленная по запросу суда».

Певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал скандал вокруг продажи и возвращения квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Он отметил, что певицу никогда не любил народ так, как Аллу Пугачеву или Софию Ротару. Также Шаляпин дополнил, что Долина — искренний и неплохой человек, хотя история с ее квартирой ужасает.

В 2026 году цены на аренду квартир в России повысятся на 5-10 процентов по сравнению с 2025 годом: интерес к съемному жилью у россиян вырастет из-за «эффекта Долиной».

