Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:50, 11 декабря 2025Силовые структуры

Сжегшая лицо дочери из-за уроков россиянка получила приговор

В Омске женщина получила 3 года колонии за истязание семилетней дочери
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Омске суд приговорил 51-летнюю местную жительницу к трем годам лишения свободы за истязание своей семилетней дочери. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетней»). Свою вину она признала. Фигурантка будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в период с февраля по апрель 2025 года она наказывала дочь за малейшее непослушание и избивала ее зарядным устройством и ложкой. Так, за отказ девочки делать уроки она обмазала ее лицо уксусом и привязала скотчем пропитанный уксусом кусок ваты. Ребенок получил ожоги. Сожженное лицо школьницы увидели педагоги. Они обратились к правоохранителям.

По данным прокуратуры, ранее фигурантка уже была лишена родительских прав на своих пятерых старших детей. Отмечается, что, после того как в отношении нее было возбуждено уголовное дело, ее лишили прав на пострадавшую дочь.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за нападение на дочь-подростка с раскаленной плойкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе узнали об исключении из мирного плана США требования к России. Оно касается отвода войск

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Россиянин поехал в Норвегию смотреть северное сияние и был депортирован

    В России назвали место запуска пытавшихся атаковать Москву беспилотников ВСУ

    В бывшей республике СССР запретили покупать алкоголь и табак за наличные

    Коломойский заявил об украинском следе в покушении на Миндича

    Психолог подсказала способ найти мотивацию работать перед Новым годом

    Банк Турции решил понизить ключевую ставку

    Зеленскому предрекли бурю на фоне коррупционного скандала

    Во всех PlayStation 5 нашли критическую проблему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok