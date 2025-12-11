Сжегшая лицо дочери из-за уроков россиянка получила приговор

В Омске женщина получила 3 года колонии за истязание семилетней дочери

В Омске суд приговорил 51-летнюю местную жительницу к трем годам лишения свободы за истязание своей семилетней дочери. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетней»). Свою вину она признала. Фигурантка будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в период с февраля по апрель 2025 года она наказывала дочь за малейшее непослушание и избивала ее зарядным устройством и ложкой. Так, за отказ девочки делать уроки она обмазала ее лицо уксусом и привязала скотчем пропитанный уксусом кусок ваты. Ребенок получил ожоги. Сожженное лицо школьницы увидели педагоги. Они обратились к правоохранителям.

По данным прокуратуры, ранее фигурантка уже была лишена родительских прав на своих пятерых старших детей. Отмечается, что, после того как в отношении нее было возбуждено уголовное дело, ее лишили прав на пострадавшую дочь.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за нападение на дочь-подростка с раскаленной плойкой.