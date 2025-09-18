Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:57, 18 сентября 2025Силовые структуры

Многодетная россиянка истязала дочь раскаленной плойкой

Многодетную мать из Петербурга осудят за истязание дочери раскаленной плойкой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Многодетная мать из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за нападение на дочь-подростка с раскаленной плойкой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, 39-летняя женщина годами избивала девочку за несделанные уроки и лишала ее еды и воды. В феврале она взяла раскаленную плойку и истязала ей 15-летнюю дочь. Ребенок был доставлен в больницу с ожогами 1-й и 2-й степени.

Сейчас потерпевшая находится под государственной опекой. Помимо нее в семье воспитываются еще два ребенка.

Многодетной матери грозит срок по трем уголовным статьям.

Ранее завершилось расследование уголовного дело в отношении 35-летнего жителя Тюменской области, который расправился со своими родителями ради закрытия долгов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский нефтехимический комплекс вдали от границы. Там заметили огромный столб дыма и ощутили резкий запах

    Решение Польши закрыть границу с Белоруссией сочли «удушающим» для Европы

    Жестокое преступление произошло в российской семье

    Названы неочевидные тяжелые последствия заболеваний десен

    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой национальной безопасности Украины

    В Москве прошел пик бабьего лета

    На Неделе моды представили сумку в виде пакета сока за 16 тысяч рублей

    В России увидели смысл в заказе дорогих российских микросхем

    Силуанов и Собянин пошутили о производительности труда и бокале вина в обеденный перерыв

    Жена Макрона докажет свой пол в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости