Силовые структуры
11:44, 11 декабря 2025Силовые структуры

Таксисту стали угрожать после спасения российской бабушки от аферистов

В Москве таксист сдал полиции курьера мошенников и стал получать угрозы
Владимир Шарапов
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве таксист сдал полиции курьера мошенников и стал получать угрозы. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, водитель вез клиентку из «Москвы-Сити» на встречу якобы с бабушкой. Он обратил внимание, что пассажирка недолго постояла около подъезда, а потом вернулась в машину с пакетом. Мужчина уточнил, что везет девушка. Она ответила, что это сувениры.

Заподозрив неладное, таксист остановился около ближайшего дежурившего патруля. Правоохранители осмотрели вещи россиянки и нашли в пакете вместо сувениров три миллиона рублей и золото.

Курьершу аферистов задержали, а внимательный мужчина стал получать угрозы от мошенников.

Ранее курьер такси помог спасти деньги 91-летней жительницы Нижнего Новгорода от мошенников.

