Трамп заявил, что 82 процента украинцев требуют заключить мирное соглашение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подсчитал желающих заключить мирное соглашение украинцев. Американский лидер высказался об этом во время разговора с журналистами в Белом доме.

«82 процента украинцев требуют заключить соглашение. Они хотят, чтобы было заключено соглашение», — заявил он.

По словам Трампа, Украина теряет «тысячи и тысячи» людей каждую неделю. Украинцы хотят, чтобы это закончилось, добавил он.

Глава США также рассказал о «резком» обсуждении Украины с лидерами стран Европы. При этом Трамп отметил, что, по мнению многих людей, урегулирование украинского кризиса «ближе, чем когда-либо».