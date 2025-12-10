Реклама

Мир
00:11, 11 декабря 2025

Трамп подсчитал желающих заключить мирное соглашение украинцев

Трамп заявил, что 82 процента украинцев требуют заключить мирное соглашение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подсчитал желающих заключить мирное соглашение украинцев. Американский лидер высказался об этом во время разговора с журналистами в Белом доме.

«82 процента украинцев требуют заключить соглашение. Они хотят, чтобы было заключено соглашение», — заявил он.

По словам Трампа, Украина теряет «тысячи и тысячи» людей каждую неделю. Украинцы хотят, чтобы это закончилось, добавил он.

Глава США также рассказал о «резком» обсуждении Украины с лидерами стран Европы. При этом Трамп отметил, что, по мнению многих людей, урегулирование украинского кризиса «ближе, чем когда-либо».

