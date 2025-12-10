Трамп заявил о «резком» обсуждении Украины с лидерами Европы

Трамп заявил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях

Президент США Дональд Трамп заявил о «резком» обсуждении Украины с лидерами стран Европы. Об этом он рассказал в ходе разговора с журналистами в Белом доме.

«Мы обсудили Украину в довольно резких выражениях», — ответил он на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что, по мнению многих людей, урегулирование украинского кризиса «ближе, чем когда-либо».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с Трампом. В ходе переговоров обсуждался предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта на Украине.