У действовавшей в России агента Луфи оказался чемпионский титул Украины в пауэрлифтинге

«Ъ»: Осужденная за госизмену Лемещенко была чемпионкой Украины по пауэрлифтингу

Гражданка России Юлия Лемещенко, осужденная за госизмену и диверсии на 19 лет лишения свободы, является чемпионкой Украины по пауэрлифтингу. Об этом пишет «Коммерсантъ», раскрывая подробности ее биографии.

Она родилась в Старом Осколе Белгородской области, но проживала в Воронеже. В 2014 году Лемещенко переехала в Харьков. В 2021 году на Украине она завоевала чемпионский титул по пауэрлифтингу. После начала специальной военной операции россиянка вступила в «Легион Свободная Россия» (организация признана террористическим и запрещена в РФ), прошла обучение по стрельбе, управлению беспилотниками и изготовлению взрывных устройств. Она взяла кодовое имя Луфи.

Взявшись за диверсионную деятельность в октябре 2025 года Лемещенко подорвала опоры линии электропередач под Санкт-Петербургом, а затем ей поручили совершить теракт против командира авиабазы полковника Алексея Лободы. По данным ФСБ, женщина следила за ним, собрала две бомбы для подрыва офицера, но ее задержали российские спецслужбы.

В суде Лемещенко заявила, что не считает себя виновной. По ее словам, она желала помочь Украине, но без человеческих жертв. Женщина также заявляла, что ее угрожали убить и пыталась попасть в обменные списки.

Ранее ФСБ сообщила, что россиянку приговорили к 19 годам лишения свободы. Также было обнародовано видео с ее признанием.