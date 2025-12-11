Участника Олимпиады из списка самых разыскиваемых преступников сравнили с Пабло Эскобаром

Участника Олимпиады 2002 года Уэддинга назвали новым Пабло Эскобаром

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало новые фотографии участника Олимпийских игр 2002 года Райана Джеймса Уэддинга, который подозревается в руководстве транснациональным наркокартелем. Об этом пишет People.

В новом пресс-релизе ФБР сказано, что бывший участник Олимпиады с подельниками регулярно переправляет сотни килограммов запрещенных веществ из Колумбии в США и Канаду. Он находится в списке самых разыскиваемых ФБР преступников. «Райан Уэддинг — это современный Пабло Эскобар», — заявил на пресс-конференции директор федерального бюро Каш Патель.

Генпрокурор США Пэм Бонди сказала, что бывший олимпиец с подельниками работает под крылом картеля Синалоа, а его доходы от криминальной деятельности составляют не менее одного миллиарда долларов (79,2 миллиарда рублей) в год. Госдепартамент США предлагает 15 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей) человеку, который назовет местонахождение наркобарона или предоставит точную информацию о нем.

44-летний Райан Уэддинг родился в Канаде. До того, как стать наркоторговцем, он профессионально занимался сноубордом, представлял страну на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года, где занял 24 место. После этого Уэддинг бросил спорт, а еще через несколько лет связался с криминалом.

ФБР добавило Уэддинга в список самых разыскиваемых преступников в марте 2025 года. Тогда за его голову была назначена награда в размере 10 миллионов долларов.