Генпрокурор Гуцан: Ущерб от нацистов в 33 регионах составил 257 трлн рублей

Ушерб от действий нацистов в 33 регионах нашей страны в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) составил 257 триллионов рублей. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан на международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него, передает РИА Новости.

Гуцан отметил, что сегодня массовые убийства нацистами гражданского населения на временно оккупированных территориях Советского Союза признаны судами геноцидом. Он рассказал, что судебные инстанции 33 регионов страны установили факты колоссальных разрушений на сумму 257 триллионов рублей. «Однако никакие деньги не смогут компенсировать сломанную судьбу, гибель миллионов ни в чем неповинных людей и утраченные поколения», — подчеркнул генпрокурор. Также он высказал обеспокоенность в связи с попытками переписать историю. По его словам, Россия была и остается открытой для диалога со всеми, кто ищет историческую достоверность.

