Устраивающий извращенные игры с российскими школьницами физрук попал на видео

В Воронеже суд арестовал учителя физкультуры за связи со школьницами

29-летний учитель физкультуры, который устраивал извращенные игры со школьницами, попал на видео. Кадрами делится ЧП НТВ.

На кадрах видно, как мужчину в кофте с капюшоном ведут в зал суда. На следующих кадрах он уже находится за решеткой.

Суд в Воронеже арестовал учителя до 5 февраля. Ему предъявили обвинение по статьям 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Физрук попал под массовые обвинения в интимных связях со школьницами. Он задержан.