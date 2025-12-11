Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:00, 11 декабря 2025Силовые структуры

Устраивающий извращенные игры с российскими школьницами физрук попал на видео

В Воронеже суд арестовал учителя физкультуры за связи со школьницами
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

29-летний учитель физкультуры, который устраивал извращенные игры со школьницами, попал на видео. Кадрами делится ЧП НТВ.

На кадрах видно, как мужчину в кофте с капюшоном ведут в зал суда. На следующих кадрах он уже находится за решеткой.

Суд в Воронеже арестовал учителя до 5 февраля. Ему предъявили обвинение по статьям 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Физрук попал под массовые обвинения в интимных связях со школьницами. Он задержан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Пермском политехе раскрыли подробности о взрыве во время испытаний

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Кремль призвал россиян отказаться от поездок в одну страну Европы

    Лавров высказался о статусе Крыма и новых регионов России

    Россиянам дали советы по выбору новогодней елки

    Лавров захотел объяснений от США

    Парашютист зацепился за крыло самолета, повис на нем и попал на видео

    Жилье стало недоступным для большинства россиян

    Стало известно о связи США с масштабом ударов Украины по России

    Лавров сделал заявление о сроках окончания конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok