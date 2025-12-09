Появились подробности об устраивающем извращенные игры с российскими школьницами физруке

В Воронеже правоохранители задержали учителя за связи со школьницами

В Воронеже правоохранители задержали 29-летнего учителя физкультуры, который устраивал извращенные игры со школьницами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Сейчас установлены два эпизода по статье 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и два по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что физрук попал под массовые обвинения в интимных связях со школьницами.