В Госдуме высказались о предложении вырезать Долину из новогодних фильмов и программ

Нилов: Каналы должны сами принять решения по участию Долиной в новогодних эфирах

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался против обязательного всеобщего вырезания певицы Ларисы Долиной из новогодних фильмов и программ. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что каждый телеканал должен принять решение по этому вопросу самостоятельно.

«Здесь надо ориентироваться на граждан, чего хотят они? Есть же те, кто является ее фанатами. Но то, что она себе испортила репутацию, это очевидно. То, что негативный фон [вокруг нее], это очевидно. Если посмотреть на ролики в интернете, на которых Лариса Долина выходит петь, нет оваций. По ней видно, что она сама в напряженном состоянии. Ее по-человечески где-то даже жалко», — отметил Нилов.

Другое дело, по словам депутата, что Долина наверняка понимала, что в итоге без денег останется покупатель.

«То есть она свои проблемы безболезненно переложила на проблемы женщины, которую просто втянули в эту историю. Это, конечно, несправедливо. Но насчет вырезать [из фильмов] — я к таким вопросам отношусь осторожно», — добавил парламентарий.

Каждый канал, каждая ответственная редакция сами должны посчитать и оценить риски с учетом настроения граждан. Я не могу сказать, что надо теперь отовсюду ее повырезать и сделать из нее врага народа. Я против такого. Но я осуждаю ее поведение, ее надменное отношение. Мне по-человечески жаль, что ее репутация подмочена такой историей. Я сторонник навести порядок и сделать серьезные выводы Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал вырезать сцены с народной артисткой России Ларисой Долиной из фильма «Невероятные приключения Шурика». Общественник подчеркнул, что в ином случае он потребует снять новогоднюю комедию с эфира 31 декабря. По его словам, Долиной следует запретить участие во всех новогодних телепрограммах, поскольку россияне в ней разочаровались.

