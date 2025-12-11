Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:34, 11 декабря 2025КультураЭксклюзив

В Госдуме высказались о предложении вырезать Долину из новогодних фильмов и программ

Нилов: Каналы должны сами принять решения по участию Долиной в новогодних эфирах
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался против обязательного всеобщего вырезания певицы Ларисы Долиной из новогодних фильмов и программ. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что каждый телеканал должен принять решение по этому вопросу самостоятельно.

«Здесь надо ориентироваться на граждан, чего хотят они? Есть же те, кто является ее фанатами. Но то, что она себе испортила репутацию, это очевидно. То, что негативный фон [вокруг нее], это очевидно. Если посмотреть на ролики в интернете, на которых Лариса Долина выходит петь, нет оваций. По ней видно, что она сама в напряженном состоянии. Ее по-человечески где-то даже жалко», — отметил Нилов.

Другое дело, по словам депутата, что Долина наверняка понимала, что в итоге без денег останется покупатель.

«То есть она свои проблемы безболезненно переложила на проблемы женщины, которую просто втянули в эту историю. Это, конечно, несправедливо. Но насчет вырезать [из фильмов] — я к таким вопросам отношусь осторожно», — добавил парламентарий.

Каждый канал, каждая ответственная редакция сами должны посчитать и оценить риски с учетом настроения граждан. Я не могу сказать, что надо теперь отовсюду ее повырезать и сделать из нее врага народа. Я против такого. Но я осуждаю ее поведение, ее надменное отношение. Мне по-человечески жаль, что ее репутация подмочена такой историей. Я сторонник навести порядок и сделать серьезные выводы

Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал вырезать сцены с народной артисткой России Ларисой Долиной из фильма «Невероятные приключения Шурика». Общественник подчеркнул, что в ином случае он потребует снять новогоднюю комедию с эфира 31 декабря. По его словам, Долиной следует запретить участие во всех новогодних телепрограммах, поскольку россияне в ней разочаровались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский хочет предложить украинскому народу решить судьбу Донбасса. Что об этом известно?

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Заблудившийся в тайге мужчина провел на морозе трое суток и выжил

    Россиянам назвали правила выбора рыбы для новогоднего стола

    Россияне раскрыли свой бюджет на Новый год

    В Госдуме высказались о предложении вырезать Долину из новогодних фильмов и программ

    В России порассуждали о революционной значимости СВО

    Онколог опубликовал список запрещенных к покупке продуктов

    Эдгард Запашный назвал данные о смерти командира отряда «Эспаньола» возможной провокацией

    Зеленский понадеялся на одно действие Трампа взамен приглашения Украины в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok