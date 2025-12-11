Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:10, 11 декабря 2025Культура

Новогодний фильм с Долиной призвали снять с эфира

Глава ФПБК Бородин призвал убрать Долину из «Невероятных приключений Шурика»
Ольга Коровина

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал вырезать сцены с народной артисткой России Ларисой Долиной из фильма «Невероятные приключения Шурика». Его слова приводит «Газета.Ru».

Общественник подчеркнул, что в ином случае он потребует снять новогоднюю комедию с эфира 31 декабря. По его словам, Долиной следует запретить участие во всех новогодних телепрограммах, поскольку россияне в ней разочаровались.

«Все понимают, кто такая Долина, и никто ее видеть не хочет. Это как Пугачева, которая совершила ряд глупостей, и сейчас они играют против нее», — пояснил Бородин.

По мнению руководителя ФПБК, показ фильма с певицей в новогоднюю ночь будет означать, что скандал с продажей и возвращением квартиры никак не сказался на ее карьере. «Мы попросим вырезать Долину или снять фильм с эфира, обратимся в министерство культуры и еще в ряд других структур», — заключил он.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что Долина никогда не была любима народом так, как ее коллеги. Он связал это с отсутствием у артистки нужного уровня обаяния. По словам Шаляпина, Долина часто кажется недовольной, в ней всегда была «злость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Россиянину на 50 секунд остановили сердце для операции на мозге

    Людей вытащили из-под завалов взорвавшейся многоэтажки в российском регионе

    Названа предварительная причина взрыва в доме в российском городе

    В России стали чаще обманывать участников СВО

    Доходы россиян пересчитали в бургерах

    В Европе выступили против изъятия ЕС российских замороженных активов

    ГОСТ на праворульные и гибридные машины предложили изменить

    Пашиняна заметили на Лубянке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok