В Киеве раскрыли детали мирного плана США по Украине

Мирный план президента США Дональда Трампа состоит из четырех документов. Об этом сообщает издание Зеркало Недели (ZN).
Новый мирный план, как пишет издание, включает в себя соглашение между Украиной, Россией, США и Европой, рамочные гарантии безопасности для Украины, обязательства США по отношению к НАТО и отдельное соглашение между Россией и США.
Отмечается, что из соглашения исчез пункт о амнистии для тех, кто был вовлечен в конфликт, а самым болезненным вопросом для Киева остаются территории.
Помимо прочего, в плане предусматривается, по версии издания, нейтральная демилитаризованная буферная зона в Донбассе, а российские и украинские подразделения будут размещены за административной границей и не будут входить в демилитаризованную зону.
Ранее глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. Политик также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.