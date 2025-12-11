Реклама

13:26, 11 декабря 2025Бывший СССР

В Киеве раскрыли детали мирного плана США по Украине

ZN: Мирный план Трампа состоит из четырех документов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Мирный план президента США Дональда Трампа состоит из четырех документов. Об этом сообщает издание Зеркало Недели (ZN).

Новый мирный план, как пишет издание, включает в себя соглашение между Украиной, Россией, США и Европой, рамочные гарантии безопасности для Украины, обязательства США по отношению к НАТО и отдельное соглашение между Россией и США.

Отмечается, что из соглашения исчез пункт о амнистии для тех, кто был вовлечен в конфликт, а самым болезненным вопросом для Киева остаются территории.

Помимо прочего, в плане предусматривается, по версии издания, нейтральная демилитаризованная буферная зона в Донбассе, а российские и украинские подразделения будут размещены за административной границей и не будут входить в демилитаризованную зону.

Ранее глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. Политик также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.

