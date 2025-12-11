Реклама

18:56, 11 декабря 2025Экономика

В Москве резко вырастет минимальная зарплата

Размер минимальной заработной платы в Москве составит с 1 января 39 730 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Размер минимальной заработной платы в Москве резко вырастет с 1 января 2026 года, достигнув 39 730 рублей. Об этом со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение определено соглашением, которое подписали мэрия, московские объединения профсоюзов и городские объединения работодателей, уточняет агентство.

В текущем году показатель, включающий минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную законодательством страны, составлял 32 916 рублей, то есть примерно на 7000 меньше.

Ранее из прогноза социально-экономического развития столицы стало известно, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве в 2026 году достигнет 196,6 тысячи рублей, а в 2027-м и 2028-м ее ожидают на уровне 213,4 и 231,5 тысячи соответственно.

