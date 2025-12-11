В Приморье установили рекорд по ввозу иномарок

Импорт автомобилей через Приморье увеличился в четыре раза

В октябре и ноябре 2025 года объем ввоза импортных автомобилей на территорию России через Приморский край установил исторические максимумы. Такую информацию ТАСС предоставили в пресс-службе Дальневосточного главного управления Банка России. Активность импортеров была напрямую связана с предстоящим увеличением размера утилизационного сбора.

По данным ведомства, в октябре через морской порт Владивостока было ввезено почти на 25 процентов больше машин, чем в сентябре, и на треть больше, чем за тот же месяц прошлого года. Рекордное количество иномарок было доставлено в страну и через сухопутную границу Приморья. Данный показатель оказался почти в четыре раза выше, чем за аналогичный период 2024 года. Все это привело к переполненности площадок временного хранения транспортных средств. Между тем в ноябре объемы поставок продолжили рост и превысили рекордные показатели октября.

Сложившаяся ситуация привела к высокой интенсивности работы пограничных пунктов. По словам специалистов, повышенный спрос касался в основном машин, которые были ранее импортированы для последующей перепродажи.

В Приморском крае в октябре количество реализованных подержанных автомобилей увеличилось на 13 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост продаж отмечается уже третий месяц подряд. С начала текущего года предложение машин на вторичном рынке в крае выросло почти в 1,5 раза, что в итоге привело к снижению средних цен на 8,8 процента.

С 1 декабря в России начала действовать новая методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозят в страну. Теперь льготный утилизационный сбор, который оплачивают физические лица при ввозе автомобиля из-за границы, будет распространяться только на машины с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил.