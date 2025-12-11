Реклама

18:21, 11 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на угрозу польского генерала уничтожить Калининград

Колесник: Позор для Польши иметь генералов, угрожающих уничтожить Калининград
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom  

Позор для Польши иметь генералов, угрожающих уничтожить Калининград, заявил член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на высказывание бывшего командующего Европейским корпусом генерала Ярослава Громадзинского, который пригрозил уничтожить город из-за «угрозы России».

«Этот польский генерал подержал бы язык за зубами. Коммерсанты — они серьезные, а как воины — ноль. Собираются нанести удар, а чем? Польскими пластмассовыми помидорами? Мы-то ответим не помидорами, а серьезным оружием. Не знаю, как сами поляки на это отреагируют. Позор для Польши иметь таких генералов», — отреагировал Колесник.

Ранее бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский пригрозил уничтожить Калининград из-за «угрозы России». Он заявил, что цель Польши — показать, что страна сильная и решительная. Генерал добавил, что если страна подвергнется нападению, то Варшава оставляет за собой право устранить угрозу, исходящую из Калининградской области, зайдя в нее.

Громадзинский выразил мнение, что Россия будет вновь готова к боевым действиям через 5-6 лет после завершения конфликта на Украине, и подчеркнул, что в случае начала боевых действий страны НАТО будут действовать с полной решимостью.

