17:18, 11 декабря 2025Мир

Польский генерал пригрозил уничтожить Калининград

Генерал Громадзинский пригрозил уничтожить Калининград из-за «угрозы России»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский пригрозил уничтожить Калининград из-за «угрозы России». Его слова приводит портал Fakt.

«Наша цель — показать, что мы сильная и решительная страна. (...) В случае если мы подвергнемся нападению, мы оставляем за собой право устранить угрозу, исходящую из Калининградской области, зайдя в нее», — заявил генерал.

Громадзинский выразил мнение, что Россия будет вновь готова к боевым действиям через 5-6 лет после завершения конфликта на Украине, и подчеркнул, что в случае начала боевых действий страны НАТО будут действовать «с полной решимостью». «На расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европейский союз и НАТО и готова это письменно зафиксировать в юридическом документе о коллективных гарантиях. При этом он подчеркнул, что подобные гарантии должны быть зафиксированы на взаимной основе.

