В России предложили ввести штрафы за оставленные на дороге контейнеры

Депутат ГД Нилов предложил ввести штрафы за оставленные на дороге контейнеры

В России может появиться наказание за оставленные на проезжей части мусорные контейнеры без опознавательных знаков. Речь идет о незаконном размещении в случаях, когда они создают помехи автомобилям. Как сообщает «Парламентская газета», соответствующий законопроект уже подготовлен главой комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославом Ниловым.

В пояснительной записке к документу говорится, что нередко контейнеры для сбора строительного и бытового мусора, которые заказывают граждане или компании, оставляют на дороге без опознавательных знаков. Это не только мешает проезду машин, но также создает угрозу безопасности. При этом контейнеры слишком большие, так что убрать их с дороги без помощи спецтехники не получится.

По мнению Нилова, за это деяние необходимо предусмотреть ответственность, для чего он подготовил поправки в статью 12.33 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно предложению Нилова, необходимо распространить ее действие на случаи создания помех при незаконном размещении контейнеров на проезжей части.

Сегодня она предусматривает наказание за повреждение дорог, железнодорожных переездов и других объектов, а также создание угроз безопасности дорожного движения. Гражданам по статье грозит штраф в размере 10 тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили, что за неправильную перевозку новогодней елки в автомобиле может грозить не только штраф, но также лишение водительских прав.