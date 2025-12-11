В России заявили о наличии заинтересованных в навеки замолчавшем «кошельке» Зеленского

Политолог Станкевич: Вполне правдоподобно, что покушение на Миндича могло быть

Правдоподобность данных украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что в Израиле была совершена попытка покушения на предпринимателя Тимура Миндича, известного также как «кошелек» главы Украины Владимира Зеленского, в беседе с «360.ru» оценил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, это вполне могло быть.

«Вполне правдоподобно, что покушение могло какое-то быть на Миндича, потому что слишком много людей, оставшихся пока на свободе в Киеве, и не просто на свободе, а у власти, были бы заинтересованы в том, чтобы он навеки замолчал», — отметил специалист.

Станкевич подчеркнул, что отсутствие соответствующего комментария местной полиции не говорит о том, что преступления не было. Пострадавшие, отметил он, могли просто не обратиться к правоохранителям.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Зеленский лично курировал покушение на бизнесмена Тимура Миндича.