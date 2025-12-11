Зеленского уличили в курировании покушения на свой «кошелек»

Шарий: Зеленский курировал покушение на Миндича

Президент Украины Владимир Зеленский курировал покушение на бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского». Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.

«В подготовке принимала активное участие Служба безопасности Украины и курировал ситуацию лично Зеленский», — написал он.

О покушении стало известно 10 декабря. Об этом рассказал украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, инцидент произошел в Израиле 28 ноября.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал из страны.