Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 11 декабря 2025Экономика

В Центробанке объяснили предложения по регулированию криптовалют в России

Чистюхин: ЦБ не будет требовать от россиян продать имеющуюся криптовалюту
Вячеслав Агапов
СюжетКурс биткоина:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Центробанк не планирует ограничивать россиян в вопросах владения криптовалютой и не будет требовать продать имеющиеся активы. Предложения регулятора по регулированию криптовалют в России объяснил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, его цитирует РИА Новости.

В марте Банк России предложил урегулировать инвестиции в криптовалюты в стране. ЦБ планирует установить прямое регулирование рынка и вместо создания отдельной категории инвесторов, которым можно будет вкладываться в такие активы, разрешить это тем, кто пройдет определенное тестирование. Прочим будет разрешено сохранить имеющиеся криптовалюты.

«Если у них будет статус лица, которое не может проводить операции с криптоактивами, они смогут либо держать их дальше, либо продать или обменять на какую-то фиатную валюту или другие активы. На выход из криптоактивов никаких ограничений не предполагается — ни по времени, ни по объему. Ограничиваться будут только новые сделки на покупку», — объяснил Чистюхин.

Как отмечают в Bloomberg, падение курса биткоина в последние недели привело к тому, что мировой рынок криптовалют с 10 октября потерял уже более триллиона долларов (четверть стоимости). В среднем рынок терял по 27 миллиардов долларов в день, дойдя до уровня 3,2 триллиона долларов. Накануне курс биткоина, в начале октября доходивший до 126 тысяч долларов, опускался ниже 90 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Способность США повлиять на позицию Европы по Украине оценили

    Самолет Пашиняна со второго раза смог сесть в Москве

    Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

    В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

    Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

    Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok