В Центробанке объяснили предложения по регулированию криптовалют в России

Чистюхин: ЦБ не будет требовать от россиян продать имеющуюся криптовалюту

Центробанк не планирует ограничивать россиян в вопросах владения криптовалютой и не будет требовать продать имеющиеся активы. Предложения регулятора по регулированию криптовалют в России объяснил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, его цитирует РИА Новости.

В марте Банк России предложил урегулировать инвестиции в криптовалюты в стране. ЦБ планирует установить прямое регулирование рынка и вместо создания отдельной категории инвесторов, которым можно будет вкладываться в такие активы, разрешить это тем, кто пройдет определенное тестирование. Прочим будет разрешено сохранить имеющиеся криптовалюты.

«Если у них будет статус лица, которое не может проводить операции с криптоактивами, они смогут либо держать их дальше, либо продать или обменять на какую-то фиатную валюту или другие активы. На выход из криптоактивов никаких ограничений не предполагается — ни по времени, ни по объему. Ограничиваться будут только новые сделки на покупку», — объяснил Чистюхин.

Как отмечают в Bloomberg, падение курса биткоина в последние недели привело к тому, что мировой рынок криптовалют с 10 октября потерял уже более триллиона долларов (четверть стоимости). В среднем рынок терял по 27 миллиардов долларов в день, дойдя до уровня 3,2 триллиона долларов. Накануне курс биткоина, в начале октября доходивший до 126 тысяч долларов, опускался ниже 90 тысяч долларов.

