В Донецкой народной республике (ДНР) заочно осудили 32-летнего наемника из Бразилии Орлея Менкато. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.
Как установил суд, Менкато через Польшу въехал на территорию Украины, где заключил контракт и прошел военную подготовку в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил страны (ВСУ). До лета 2025 года он принимал активное участие в боях против Российской армии, после чего уехал домой, заработав более 1,7 миллиона рублей.
Суд признал бразильца виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Приговор — 13 лет колонии строгого режима.
9 декабря сообщалось, что ВСУ ликвидируют воевавший четыре года Иностранный легион.