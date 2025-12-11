Реклама

14:52, 11 декабря 2025Силовые структуры

Воевавшего за Украину наемника из Бразилии приговорили в России

В ДНР заочно приговорили к 13 годам колонии бразильского наемника ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно осудили 32-летнего наемника из Бразилии Орлея Менкато. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, Менкато через Польшу въехал на территорию Украины, где заключил контракт и прошел военную подготовку в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил страны (ВСУ). До лета 2025 года он принимал активное участие в боях против Российской армии, после чего уехал домой, заработав более 1,7 миллиона рублей.

Суд признал бразильца виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Приговор — 13 лет колонии строгого режима.

9 декабря сообщалось, что ВСУ ликвидируют воевавший четыре года Иностранный легион.

