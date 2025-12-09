Реклама

ВСУ ликвидируют воевавший четыре года Иностранный легион. Почему от него отказались и как Киев будет использовать наемников?

2-й Интернациональный легион ВСУ выступил против расформирования командованием
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) расформирует Интернациональные легионы в структуре Сухопутных войск и перераспределит служащих в их составе наемников в другие подразделения. Об этом заявил командир 2-го интернационального легиона обороны Украины майор Александр Якимович в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Якимович подтвердил появившуюся в конце ноября информацию о планах ВСУ расформировать отдельные подразделения наемников. Издание «Украинская правда» также сообщило о секретной директиве Министерства обороны (МО) Украины от 30 декабря с распоряжением расформировать Интернациональные легионы в срок до 1 января 2026 года.

Что планируют сделать ВСУ?

16 ноября Сухопутные войска (СВ) ВСУ анонсировали реформу подразделений Интернационального легиона под предлогом улучшения системы привлечения и использования иностранных добровольцев. Будущим наемникам ВСУ пообещали право самостоятельно выбирать подразделения, а также направление деятельности.

Отдельные форматы, введенные в 2022 году, сыграли свою роль в тяжелейший период обороны страны и позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых к действиям. При этом значительно изменилась ситуация на передовой, структура Сил обороны и потребность боевых частей

Сухопутные войска ВСУиз официального сообщения в соцсетях

Согласно планам командования, решение затронет в первую очередь три батальона Интернационального легиона ВСУ, непосредственно участвующие в боевых действиях. Четвертый (учебный) батальон фактически продолжит существовать, но станет учебным центром для новых иностранных добровольцев наравне с другими учебными частями украинской армии.

Более
1000
иностранных наемников

будут перераспределены в другие части ВСУ, по данным Kyiv Independent

При этом остается неясной судьба следующих отдельных подразделений в составе Интернационального легиона:

  • канадско-украинская бригада, состоящая из бывших военнослужащих Канады и новых добровольцев;
  • боевая группа «Гетика», состоящая из граждан Румынии и Молдавии;
  • батальон имени шейха Мансура и другие подразделения, состоящие из бывших чеченских и дагестанских боевиков.

В свою очередь, Международный легион в составе Главного управления разведки (ГУР) МО Украины продолжит свое существование. Как отмечается, входящие в его состав подразделения используются в качестве элитных разведывательно-диверсионных отрядов

Таким образом, свое существование в качестве отдельных подразделений продолжат:

  • легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен);
  • Русский добровольческий корпус (РДК; признан в РФ террористической организацией и запрещен);
  • состоящий из белорусских наемников полк имени Кастуся Калиновского.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Как отреагировали в Иностранном легионе?

Как пишет «УП», примерно 25 ноября 2-й Интернациональный легион обратился к украинским СМИ с просьбой озвучить позицию по расформированию части. Сформированное преимущественно из грузинских, белорусских и прибалтийских наемников подразделение заявило, что является единственной частью ВСУ, на которой апробируются изменения тактики легкой пехоты, в том числе и с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Наш легион — это IТ-компания, которая ушла на фронт. Культура управления, планирования, применения — мы во всем немного не такие, как все

Андрей Спивакзаместитель командира 2-го батальона Интернационального легиона ВСУ

Заместитель командира по артиллерии 2-го Интернационального легиона Андрей Спивак также заявил о начавшихся проверках в подразделениях наемников. При этом офицер подчеркнул, что программа по отработке взаимодействия пехоты и дронов была утверждена в январе 2025 года бывшим командующим СВ ВСУ Михаилом Драпатым. Одной из главных претензий командования ВСУ стал срок подготовки наемников перед отправкой на фронт — 2,5 месяца.

У нас действительно очень интересные военнослужащие, которые, например, спокойно служат в пехоте, имея за спиной очень большой опыт, и военный, и невоенный. У нас служили бывшие журналисты, бывшие депутаты — и европейские, и неевропейские парламенты

Александр Якимовичкомандир 2-го батальона Интернационального легиона ВСУ

Как будут использовать наемников?

Как рассказали украинским СМИ офицеры 2-го батальона Интернационального легиона, большую часть иностранных наемников и командующих ими офицеров-украинцев планируется перевести в состав управления Штурмовых войск ВСУ. В интервью «УП» Андрей Спивак заявил, что Интернациональный легион является «антиподом» штурмовых частей.

Андрей Спивак и Александр Якимович заявили, что расформирование Интернационального легиона негативно скажется на темпах набора иностранных наемников в ВСУ. Предшественник Якимовича на должности командира 2-го батальона, полковник Руслан Мирошниченко назвал планируемые изменения абсурдными и добавил, что с трудом завоеванное доверие к украинской армии среди иностранцев находится под угрозой.

Я боюсь, что далеко не все иностранные добровольцы захотят уходить в штурмовики

Александр Якимовичкомандир 2-го батальона Интернационального легиона ВСУ

Спивак также публично призвал командование ВСУ остановить расформирование Интернационального легиона и признать эффективность подразделения. Его командир назвал подразделение брендом, «который помогает в принципе привлекать иностранцев» в украинскую армию.

Мы должны делать все, чтобы они оказались в Вооруженных силах Украины, а не в армии врага. А происходит нечто совершенно противоположное. И мне лично это обидно

Андрей Спивакзаместитель командира 2-го батальона Интернационального легиона ВСУ

По данным «УП», в настоящее время подтвержден только перевод 1-го батальона Интернационального легиона в состав 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2, который при этом не входит в управление Штурмовых войск и находится в прямом подчинении командующего СВ ВСУ Геннадия Шаповалова.

Расчет миномета Интернационального легиона ВСУ на востоке Харьковской области, 17 мая 2022 года

Расчет миномета Интернационального легиона ВСУ на востоке Харьковской области, 17 мая 2022 года

Фото: Bernat Armangue / AP

Чем известны Штурмовые войска ВСУ?

Появление Штурмовых войск в составе ВСУ на основе существующих отдельных штурмовых полков (ОШП) было анонсировано 18 августа главнокомандующим украинской армии Александром Сырским. По мере развития ОШП в украинских Telegram-каналах появилось их ироничное прозвище — «гвардия Сырского». Такое название связано с практикой главкома ВСУ по переброске элитных подразделений с одного участка фронта на другой в качестве «пожарных команд» для удержания линии фронта.

Командующий Штурмовыми войсками, полковник Валентин Манько в октябре 2025 года оказался в центре скандала, опубликовав в TikTok карты линии фронта с грифом «секретно». Офицер также ответил танцем на претензии из-за российской музыки и опубликовал видео под песню «Золото Карпат».

По данным «УП», Манько является непосредственным автором идеи перераспределения иностранных наемников в штурмовые части из-за необходимости постоянного пополнения частей и высокого уровня потерь. Офицер отказался напрямую отвечать на запрос издания, при этом признав начавшиеся проверки в подразделениях Интернационального легиона.

Офицеры Интернационального легиона высказывают опасения, что высококвалифицированные специалисты их частей станут обычными штурмовиками в составе ОШП. На фоне нехватки личного состава ВСУ это может указывать на стремление украинского командования использовать иностранных наемников в качестве ударного кулака для попыток сдерживания прорыва Вооруженных сил России

