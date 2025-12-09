ВСУ ликвидируют воевавший четыре года Иностранный легион. Почему от него отказались и как Киев будет использовать наемников?

2-й Интернациональный легион ВСУ выступил против расформирования командованием

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) расформирует Интернациональные легионы в структуре Сухопутных войск и перераспределит служащих в их составе наемников в другие подразделения. Об этом заявил командир 2-го интернационального легиона обороны Украины майор Александр Якимович в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Якимович подтвердил появившуюся в конце ноября информацию о планах ВСУ расформировать отдельные подразделения наемников. Издание «Украинская правда» также сообщило о секретной директиве Министерства обороны (МО) Украины от 30 декабря с распоряжением расформировать Интернациональные легионы в срок до 1 января 2026 года.

Что планируют сделать ВСУ?

16 ноября Сухопутные войска (СВ) ВСУ анонсировали реформу подразделений Интернационального легиона под предлогом улучшения системы привлечения и использования иностранных добровольцев. Будущим наемникам ВСУ пообещали право самостоятельно выбирать подразделения, а также направление деятельности.

Отдельные форматы, введенные в 2022 году, сыграли свою роль в тяжелейший период обороны страны и позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых к действиям. При этом значительно изменилась ситуация на передовой, структура Сил обороны и потребность боевых частей Сухопутные войска ВСУ из официального сообщения в соцсетях

Согласно планам командования, решение затронет в первую очередь три батальона Интернационального легиона ВСУ, непосредственно участвующие в боевых действиях. Четвертый (учебный) батальон фактически продолжит существовать, но станет учебным центром для новых иностранных добровольцев наравне с другими учебными частями украинской армии.

Более 1000 иностранных наемников будут перераспределены в другие части ВСУ, по данным Kyiv Independent

При этом остается неясной судьба следующих отдельных подразделений в составе Интернационального легиона:

канадско-украинская бригада, состоящая из бывших военнослужащих Канады и новых добровольцев;

боевая группа «Гетика», состоящая из граждан Румынии и Молдавии;

батальон имени шейха Мансура и другие подразделения, состоящие из бывших чеченских и дагестанских боевиков.

В свою очередь, Международный легион в составе Главного управления разведки (ГУР) МО Украины продолжит свое существование. Как отмечается, входящие в его состав подразделения используются в качестве элитных разведывательно-диверсионных отрядов

Таким образом, свое существование в качестве отдельных подразделений продолжат:

легион «Свобода России» ( признан в РФ террористической организацией и запрещен );

); Русский добровольческий корпус ( РДК; признан в РФ террористической организацией и запрещен );

); состоящий из белорусских наемников полк имени Кастуся Калиновского.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Как отреагировали в Иностранном легионе?

Как пишет «УП», примерно 25 ноября 2-й Интернациональный легион обратился к украинским СМИ с просьбой озвучить позицию по расформированию части. Сформированное преимущественно из грузинских, белорусских и прибалтийских наемников подразделение заявило, что является единственной частью ВСУ, на которой апробируются изменения тактики легкой пехоты, в том числе и с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Наш легион — это IТ-компания, которая ушла на фронт. Культура управления, планирования, применения — мы во всем немного не такие, как все Андрей Спивак заместитель командира 2-го батальона Интернационального легиона ВСУ

Заместитель командира по артиллерии 2-го Интернационального легиона Андрей Спивак также заявил о начавшихся проверках в подразделениях наемников. При этом офицер подчеркнул, что программа по отработке взаимодействия пехоты и дронов была утверждена в январе 2025 года бывшим командующим СВ ВСУ Михаилом Драпатым. Одной из главных претензий командования ВСУ стал срок подготовки наемников перед отправкой на фронт — 2,5 месяца.

У нас действительно очень интересные военнослужащие, которые, например, спокойно служат в пехоте, имея за спиной очень большой опыт, и военный, и невоенный. У нас служили бывшие журналисты, бывшие депутаты — и европейские, и неевропейские парламенты Александр Якимович командир 2-го батальона Интернационального легиона ВСУ

Как будут использовать наемников?

Как рассказали украинским СМИ офицеры 2-го батальона Интернационального легиона, большую часть иностранных наемников и командующих ими офицеров-украинцев планируется перевести в состав управления Штурмовых войск ВСУ. В интервью «УП» Андрей Спивак заявил, что Интернациональный легион является «антиподом» штурмовых частей.

Андрей Спивак и Александр Якимович заявили, что расформирование Интернационального легиона негативно скажется на темпах набора иностранных наемников в ВСУ. Предшественник Якимовича на должности командира 2-го батальона, полковник Руслан Мирошниченко назвал планируемые изменения абсурдными и добавил, что с трудом завоеванное доверие к украинской армии среди иностранцев находится под угрозой.

Я боюсь, что далеко не все иностранные добровольцы захотят уходить в штурмовики Александр Якимович командир 2-го батальона Интернационального легиона ВСУ

Спивак также публично призвал командование ВСУ остановить расформирование Интернационального легиона и признать эффективность подразделения. Его командир назвал подразделение брендом, «который помогает в принципе привлекать иностранцев» в украинскую армию.

Мы должны делать все, чтобы они оказались в Вооруженных силах Украины, а не в армии врага. А происходит нечто совершенно противоположное. И мне лично это обидно Андрей Спивак заместитель командира 2-го батальона Интернационального легиона ВСУ

По данным «УП», в настоящее время подтвержден только перевод 1-го батальона Интернационального легиона в состав 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2, который при этом не входит в управление Штурмовых войск и находится в прямом подчинении командующего СВ ВСУ Геннадия Шаповалова.

Расчет миномета Интернационального легиона ВСУ на востоке Харьковской области, 17 мая 2022 года Фото: Bernat Armangue / AP

Чем известны Штурмовые войска ВСУ?

Появление Штурмовых войск в составе ВСУ на основе существующих отдельных штурмовых полков (ОШП) было анонсировано 18 августа главнокомандующим украинской армии Александром Сырским. По мере развития ОШП в украинских Telegram-каналах появилось их ироничное прозвище — «гвардия Сырского». Такое название связано с практикой главкома ВСУ по переброске элитных подразделений с одного участка фронта на другой в качестве «пожарных команд» для удержания линии фронта.

Командующий Штурмовыми войсками, полковник Валентин Манько в октябре 2025 года оказался в центре скандала, опубликовав в TikTok карты линии фронта с грифом «секретно». Офицер также ответил танцем на претензии из-за российской музыки и опубликовал видео под песню «Золото Карпат».

По данным «УП», Манько является непосредственным автором идеи перераспределения иностранных наемников в штурмовые части из-за необходимости постоянного пополнения частей и высокого уровня потерь. Офицер отказался напрямую отвечать на запрос издания, при этом признав начавшиеся проверки в подразделениях Интернационального легиона.

Офицеры Интернационального легиона высказывают опасения, что высококвалифицированные специалисты их частей станут обычными штурмовиками в составе ОШП. На фоне нехватки личного состава ВСУ это может указывать на стремление украинского командования использовать иностранных наемников в качестве ударного кулака для попыток сдерживания прорыва Вооруженных сил России