Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:41, 11 декабря 2025Забота о себе

Врач объяснила причины острых вспышек боли в анусе

Терапевт Патель: Острые вспышки боли в анусе могут говорить об эндометриозе
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Хана Патель объяснила причины острых вспышек боли в анусе, длящихся от нескольких секунд до нескольких минут. Ее мнение приводит издание Metro.

Патель отметила, что чаще о такой боли сообщают женщины, чем мужчины. К причинам дискомфортных ощущений она отнесла спазм мышцы анального сфинктера, вызывающий внезапную боль в прямой кишке. С этим состоянием, уточнила врач, сталкиваются до 18 процентов людей в возрасте от 30 до 60 лет. Оно не опасно, и от такого спазма могут помочь теплые ванны, физиотерапия тазового дна, в тяжелых случаях — лекарства, которые расслабляют мышцы.

Более опасной причиной таких прострелов Патель назвала эндометриоз. «Болезнь поражает структуры, расположенные позади матки, включая прямую кишку. Когда повреждения раздражают нервы малого таза или близлежащие ткани, это может спровоцировать внезапную острую боль в прямой кишке, особенно во время менструации», — объяснила она. Среди других причин болевых ощущений в анусе она выделила синдром сдавления нерва и ИППП — гонорею, хламидиоз и герпес. Врач подчеркнула, что при любых болевых ощущениях в этой области стоит обратиться к специалисту.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Ранее колопроктолог Бадма Башанкаев рассказал, как избавиться от запора. Так, он посоветовал включить в рацион курагу и чернослив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мотив Долиной при продаже квартиры раскрыли

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В России для заключенных ввели одно новое ограничение

    Взрыв с жертвами и пострадавшими произошел в лаборатории российского вуза

    Предсказаны дальнейшие действия армии России после взятия Северска

    ЕС начал угрожать Бельгии из-за российских активов

    «Мисс Москва» в трусах с вырезами снялась для мексиканского Playboy

    Работники российского морга регулярно обчищали умерших

    Раскрыто обещание США Украине для достижения мира

    Звезда сериала «Кухня» развелся с женой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok